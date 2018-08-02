В Кирилівці оперативники викрили грабіжника

На Запоріжжі співробітники кримінальної поліції встановили чоловіка, який викрав мобільний телефон у неповнолітнього. Триває досудове розслідування.
1 серпня співробітники карного розшуку Кирилівського відділення поліції встановили та затримали чоловіка, який штовхнув 17-річного хлопця, відібрав мобільний телефон та втік з місця злочину.
Ним виявився раніше не засуджений мешканець Дніпропетровської області 1997 року народження, у якого поліцейські вилучили викрадений гаджет.
Триває досудове розслідування за ознаками ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.
З початку року запорізькими поліцейськими 178 особам повідомлено про підозру у скоєнні грабежів.
Нагадаємо, у Бердянську оперативники затримали підозрюваного у пограбуванні жінки.
Відділ комунікації поліції Запорізької області