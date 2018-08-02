ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ «СПАС» ЗАПРОШУЄ НА ФЕСТИВАЛЬ!

На зустріч з журналістами у прес – центр Запорізької обласної організації НСЖУ завітали Олександр Притула – президент Всеукраїнської федерації «Спас», Костянтин Рижов – директор школи «Спас» , Олена Шевчук – член правління ЗОО НСЖУ, куратор молодіжного крила , Дмитро Сухінін – голова координаційної ради з питань козацтва Запорізької ОДА.
Прес – конференція була присвячена проведенню в Запоріжжі та у київському парку «Київська Русь» фестивалю національних воїнських та традиційних культур «Козацький Спас» імені Анатолія Єрмака.
З початку Олександр Притула та голова Запорізької обласної організації НСЖУ вручили Подяки журналістам – переможцям творчого конкурсу за найкраще висвітлення роботи Всеукраїнської федерації «Спас» – Олександру Прилепі – фотокореспонденту газети «Індустріальне Запоріжжя», Світлані Олійник – журналістці цієї ж газети, Еллі Філоненко – журналісту обласного рідіо, Валентину Терлецькому і Світлані Кочкарьовій – творчому колективу телепрограми «Козацька звитяга».
Фестиваль «Запорозький Спас» відбудеться 3 серпня на майданчику біля Центру Молоді, в районі площі Фестивальної за адресою вул. Патріотична 49.
Перший Всеукраїнський фестиваль козацьких бойових та традиційних мистецтв було проведено в м. Запоріжжя у 1997 році. Він був заснований Школою традиційного козацького бойового мистецтва «Спас» та Запорізькою міською радою і ставив собі за мету сприяти відродженню і популяризації національних бойових мистецтв та видів боротьби.
У програмі фестивалю – майстер – класи від найвідоміших майстрів з різних видів рукопашу та великий гала – концерт, в якому будуть брати участь театр козацького бою “Запорозький Спас”, осередки школи “Спас”, представники національних видів боротьби, творчі та музичні колективи Запоріжжя, представниці осередку козацького шабельного бою «Коловерть» «Жіночого Запорізького Козацтва» з показовим виступом фланкировки (мистецтва володіння шаблею).
Фестиваль буде проводитися одночасно в різних місцях України, де є осередки національних бойових мистецтв, національних видів спорту.
У 2010 році Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту «Український рукопаш «Спас» внесений в перелік видів спорту, що визнані в Україні.
7 – 19 серпня 2017 року в парку «Київська Русь» (Київська область, Обухівський р-н, с. Копачів) пройде Міжнародний фестиваль національних воїнських та традиційних культур «Козацький Спас» імені Анатолія Єрмака.
В програмі фестивалю проведення Кубку України з національних видів спорту, презентація національних бойових мистецтв.
Учасники фестивалю – колективи представники шкіл національних бойових мистецтв, шкіл національної боротьби, майстри бойових мистецтв, народні співаки, представники національних культур народів світу, митці, художники, науковці, які вивчають проблеми збереження, відродження національних культур народів світу, представники сучасних видів бойових мистецтв, видатні особистості культури, спорту, науки та ін.
Запрошення до участі у фестивалі прийняли збірні команди України, Росії, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Грузії , Вірменії, Польщі, Туркменії.
Також на фестиваль запрошені майстри шкіл бойових мистецтв світу, почесні гості, гості з інших країн Європи, Америки, Азії, Австралії.
У програму фестивалю «Козацький Спас» входять: виставка майстрів народних ремесел «Козацький Спас», концерт молодих співаків, турнір з історичного фехтування та фехтування на козацьких шаблях, туристичні програми для почесних гостей фестивалю, команд-учасниць, майстрів бойових мистецтв, майстер-презентації шкіл і стилів бойових мистецтв від чемпіонів світу з бойових мистецтв, видовищна програма фестивалю «Козацький Спас» з показовими виступами шкіл.
Наприкінці – народне святкування свята Спас, святкове народне гуляння, показові виступи шкіл бойового мистецтва та нагородження учасників фестивалю, традиційні козацькі бої “Лава на лаву” – найбільша і наймасовіша лава (200 – 400 учасників лави, змагання 200 на 200 бійців).
Наприкінці прес-конференції Олена Шевчук, яка очолює жіноче козацтво та є керівником молодіжного крила ЗОО НСЖУ розповіла, як представниці «Жіночого Запорізького Козацтва» під керівництвом майстрині Тетяни Беляєвої вишили та подарували освячений обереговий рушник для Всеукраїнської федерації «Спас», який буде захищати наших мужніх хлопців та стане оберегом, який воїни будуть брати на урочисті заходи та змагання. Вибрали орнамент рушнику – на білому полотні розростається дерево роду червоними нитками. Цей колір символічний для Запорізького краю. Адже спас- звичай козацьких родів.
Світлана Костюк, фото Юрія Зелінського