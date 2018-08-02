Запорізькі поліцейські повернули додому зниклу безвісти неповнолітню

Працівники поліції ювенальної превенції розшукали неповнолітню, яка зникла безвісти в місті Мелітополь.
30 липня до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області про зникнення дівчини 2005 року народження повідомила її мати. Неповнолітня пішла з дому та не повернулась.
Правоохоронці розшукували дівчину на території Кирилівки та Приморського посаду. Також в селах Мелітопольського та Якимівського району, де у неї є знайомі.
1 серпня неповнолітню розшукали на території місцевої автостанції.
Правоохоронці провели з дитиною профілактичну бесіду та повернули батькам.
Наразі вирішуюється питання щодо притягнення матері дівчинки до адміністративної відповідальності за ознаками ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).
Нагадаємо, на автошляхах Запорізької області поліцейські перевірили 457 пасажирських автобусів.
Відділ комунікації поліції Запорізької області