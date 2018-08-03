Для запобігання порушенню прав власників торгових марок запорізькі митники 71 раз призупиняли митне оформлення

За перше півріччя поточного року співробітники Запорізької митниці ДФС 71 раз призупиняли митне оформлення товарів для підтвердження інтелектуальних прав та недопущення потрапляння контрафакту на споживчий ринок. Після отримання листів від представників власників прав на знаки для товарів і послуг, митні процедури були завершені.
Серед основної номенклатури товарів, які оформлювались в Запорізькій митниці та які потенційно можуть містити об’єкти права інтелектуальної власності, це: брендовий одяг, сільськогосподарська техніка та запасні частини, підшипники, автозапчастини, електродвигуни, з’єднувачі та контактні елементи, електропроводи, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, цифрова техніка та інші.
Також з початку року до митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності внесено відомості про 150 нових предметів.
Запорізька митниця ДФС