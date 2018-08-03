На Запоріжжі поліцейські вилучили муляж боєприпасу

Згідно рішення суду, 10 діб адміністративного арешту очікує на чоловіка 1988 року народження, який задля розваги приніс у кафе муляж гранати.
1 серпня до Енергодарського відділу поліції звернулась адміністрація одного з розважальних закладів міста. Жінка розповіла, що на літньому майданчику закладу сидять двоє чоловіків, а на столі лежить граната.
Виїздом на місце виклику поліцейські виявили двох громадян 1985 та 1988 років народження, які відпочивали у кафе.
Також, правоохоронці встановили, що чоловік 1988 року народження задля розваги поклав муляж боєприпасу на стіл.
Стосовно громадянина складено адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
2 серпня Енергодарським місцевим судом прийнято рішення про притягнення чоловіка до відповідальності у вигляді адміністративного арешту на строк 10 діб.
Нагадаємо, запорізькі поліцейські повернули додому зниклу безвісти неповнолітню.
Відділ комунікації поліції Запорізької області