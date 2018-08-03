На Запоріжжі поліцейські вирахували грабіжників

В Гуляйпільському районі працівники поліції протягом доби розкрили два факти пограбувань. Відкриті кримінальні провадження.
Так, 2 серпня до Гуляйпільського відділення поліції звернувся житель району 1996 року народження. Чоловік розповів, що у нього вирвали з рук сумку з грошима та особистими речами.
Співробітники поліції вставили особу та місцезнаходження грабіжника. Ним виявився односелець потерпілого 2000 року народження. Викрадене вилучено.
Того ж дня поліцейські виїхали на виклик до села Новомиколаївка Гуляйпільського району. Встановлено, що місцевий мешканець 1982 року народження заволодів грошима з каси магазина.
За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
З початку року запорізькими поліцейськими 178 особам повідомлено про підозру у скоєнні грабежів.
Нагадаємо, на Запоріжжі співробітники кримінальної поліції встановили чоловіка, який викрав мобільний телефон у неповнолітнього.
Відділ комунікації поліції Запорізької області