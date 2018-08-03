Переможці конкурсу-фестивалю „Баянне коло на Запоріжжі” прославили наш край у Франції

Нещодавно студенти й викладачі Запорізького музичного училища ім. П. Майбороди повернулися з подорожі до Франції, а в самому училищі днями завершилася вступна компанія. Цим двом подіям була присвячена прес-конференція у прес-центрі Запорізької обласної організації Національної Спілки журналістів України, в якій взяли участь директор Запорізького музичного училища ім. П. Майбороди, заслужений працівник культури України Сергій Пелюк та віце-президент „Альянс Франсез”, заступник Запорізького міського голови Валерій Еделєв.
Сергій Пелюк повідомив – цього року з 75 абітурієнтів 58 прийнято на бюджетну форму навчання, і він сподівається, що всі студенти оберуть в подальшому служіння музиці собі за професію та прославлятимуть своїм талантом наш край.
Поїздка до Франції стала продовженням фестивалю „Баянне коло на Запоріжжі”. III відкритий Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів „Баянне коло на Запоріжжі”, в якому взяли участь більше ста молодих музикантів з 20 міст України, відбувся на базі Запорізького музичного училища ім. П. Майбороди у квітні нинішнього року за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації. Згідно „Програми розвитку культури Запорізької області на 2018-2022 рік” з обласного бюджету на проведення фестивалю виділено 85 тис.грн.
Гостем фестивалю „Баянне коло на Запоріжжі” цього року була Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні мадам Ізабель Дюмон, яка висловила бажання провести спільну з музучилищем культурну акцію. В обов’язкову програму учасників було включено твір будь-якого французького композитора, мадам Дюмон стала почесним головою журі, а на закритті конкурсу продемонструвала власну гру на віолончелі. Переможців „Баянного кола” Ізабель Дюмон запросила до Франції і нещодавно за сприяння посольства Франції в Україні та запорізької спільноти „Альянс Франсез” юні музиканти та їхні викладачі побували з концертами у французькій провінції Нормандія, а також відвідали Париж.
В Нормандії наші музиканти давали концерти у муніципалітетах Сен-П’єр-ан-Пор і Фекам. Усі концерти завершалися однаково – глядачі стоячи аплодували юним виконавцям та квінтетові викладачів музучилища „Містерія”, якому цього року виповнюється 10 років.
У перший же день перебування в Сен-П’єр-ан-Пор запорізькі музиканти дали концерт у костелі.
„Концерт під дахом храму став знаковим і для нас, і для глядачів, – розповів Сергій Пелюк. – Нас вразила акустика, церковна атрибутика, уважна публіка, вся атмосфера – це була і велика насолода, і велика відповідальність. І після цього виступу на кожен наш наступний концерт приїздили попередні глядачі з усієї округи. Незважаючи на те, що акордеон вважається французьким інструментом, там на ньому не грають класику. Тож твори Баха, Вівальді та Шопена у нашому виконанні стали для місцевих мешканців несподіванкою, як і злагоджена ансамблева гра дуже молодих музикантів. А в портовому місті Фекам ми взяли участь у церемонії зустрічі шхуни „Л’Етуаль”, на якій під справжніми вітрилами проходять навчання місцеві курсанти. Вісім юних українських музикантів привітали моряків мелодіями „Запорізького маршу” і вальсу „Під небом Парижа”. У місті Фекам відбувся концерт квартету „Містерія” у місцевому музеї рибальства, а в Сен-П’єр-ан-Пор наші артисти взяли участь у заходах до Дня міста. Ми щиро вдячні Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації, облдержадміністрації, обласній раді за підтримку всіх наших творчих починань, в тому числі й за сприяння в реалізації цієї поїздки”.
Випускниця Запорізького музичного училища ім. П. Майбороди Олександра Зворигіна розповіла про враження від французької провінції та Парижу: „В Нормандії тихе розмірене життя, всі люди дуже привітні, посміхаються. Все навколо зроблено так, щоб було зручним, щоб милувало око і створювало приємний настрій. А Париж, незважаючи на велику кількість емігрантів, залишається Парижем – унікальним культурним містом”.
Враження французів від візиту запорізьких музикантів вже зафіксовано у фільмі французького телебачення. Також під час подорожі запоріжці змогли відвідати Париж, побачили проїздом Дрезден і Прагу. Для молодих музикантів таке турне на початку творчої кар’єри не просто стане незабутнім – враження від Європи, архітектури великих міст і маленьких містечок, знайомство з культурою інших країн, безпосереднє спілкування із місцевими мешканцями надаватимуть творчий поштовх та натхнення на багато років наперед.
У середу, 1 серпня, об 11.00, у прес-центрі ЗОО НСЖУ (Будинок преси, пр.Соборний, 152, 2-ий поверх) відбудеться прес-конференція за результатами візиту переможців Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Баянне коло на Запоріжжі-2018» до Франції.
Юні музиканти під проводом директора Запорізького музичного училища Сергія Пелюка та за сприяння запорізької спільноти «Альянс франсез» побували з концертами у французькій провінції Нормандія, а також відвідали Париж.
У заході беруть участь директор Запорізького музичного училища Сергій Пелюк, віце-президент «Альянс франсез», заступник Запорізького міського
Переможці “баянного кола на Запоріжжі” в кінці червня-початку липня дали концерти в двох комунах Нормандії – в краю, де цінують і розуміють акордеон мистецтво.
III відкритий Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів “Баянне коло на Запоріжжі”, в якому взяли участь більше ста молодих музикантів з 20 міст України, відбувся на базі Запорізького музичного училища імені Платона Майбороди 20-22 квітня нинішнього року за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації. Згідно „Програми розвитку культури Запорізької області на 2018-2022 рік” з обласного бюджету на проведення фестивалю виділено 85 тис.грн. На забезпечення участі обдарованої молоді у фестивалях різного рівня передбачено 180 тис. грн. Ініціатор „Баянного кола на Запоріжжі” – володар Гран-прі Міжнародного конкурсу (Італія), заслужений працівник культури, голова Запорізького обласного відділення Всеукраїнської національної музичної спілки, директор Запорізького державного музичного училища ім. П. Майбороди Сергій Пелюк.
завдяки Запорізькому французькому центру “Альянс Франсез” познайомився з
Тоді, в квітні, ходили наполегливі чутки, що переможці конкурсу, крім слави, будуть нагороджені від французької сторони чимось істотнішим.
Скромна чарівність Сен-П’єр-ан-Пор і Фекам
Як розповіла “МІГу” президент Запорізького французького центру “Альянс Франсез Запоріжжя” Людмила Богданівська, вона три місяці була в листуванні з владою цих міст і отримала підтримку. У безкоштовному розміщенні запорожців не де-небудь, а в старовинному замку Брікдалль і на одній з вілл XVIII століття в Сен-П’єр-ан-Порі сприяла капітан фрегата Військово-морських сил Франції Анн де Баньйо-Саватье, господиня замку. Організацію чотирьох концертів взяли на себе мер Сен-П’єр-ан-Пор Жан-Клод Трепов, його заступник по культурі Жоель Трепов, мер Фекам Марі-Аньєс Пуссена-Вінсбак і перший її заступник, відповідальний за культуру і асоціативну життя міста, П’єр Обрі.
костел
… Сен-П’єр-ан-Пор – невелике містечко на березі Ла-Маншу, весь у квітах. Сама глибинка Франції. Вулиці носять імена “Легкий бриз”, “У трьох голубок” і так далі. Затишні будинки, підстрижені газони, чистота і спокій. Мешканці ведуть тихе, мирне, трохи консервативну, але дуже чуйно відгукуються на мистецтво.
У перший день перебування в Сен-П’єр-ан-Пор запорізькі юні музиканти дали концерт у костелі. “Концерт під церковним куполом був дуже хвилюючим, – ділиться Сергій Пелюк. – Дивовижна акустика, церковна атрибутика, уважна публіка, вся атмосфера накладали підвищену відповідальність “.
Глядачі аплодували стоячи.
“У твори Баха, Вівальді та Шопена проникла слов’янська душа”
Одна літня дама в елегантних кучериках зізналася: “Я прийшла до церкви з двоюрідним братом, який знав, що тут буде концерт. Я допомогла йому зручно влаштуватися на лавці і збиралася піти по своїх справах. Але, почувши цю музику, вирішила залишитися, тому що це було справді чудово! “
Містерія і студенти в костелі
Містерія в костелі
“Грати на акордеоні твори Баха і Шопена – мені це здавалося неймовірним, – так відгукнувся досвідчений слухач. – Я був не тільки здивований, але і захоплений якістю виконання. У церкві не було чути жодного стороннього звуку; ймовірно, всі присутні відчували якусь магію того, що відбувалося на наших очах.
Ми не звикли чути добре знайому нам класичну музику в такому трактуванні. У ній була слов’янська душа, частка якої начебто проникла в твори Баха, Шопена, Вівальді. Мені бачиться в цьому і легка іронія, і та сама тонка сприйнятливість, якої ми не володіємо, але яку ви допомогли нам сьогодні пізнати “.
Від сусіднього, трохи більшого міста Фекам через протоку до Англії всього 20 кілометрів. Кілька років тому зі стапелів Фекам зійшла шхуна “Л’Етуаль”, на якій під справжніми вітрилами курсанти кілька місяців ведуть життя “морських вовків”, осягаючи мистецтво кораблеводіння.
29 червня “Л’Етуаль” поверталася з піврічного плавання. На причалі її зустрічала вся місцева флотилія – і вісім юних українських музикантів, які вітали моряків швартуються шхуни звуками “Запорізького маршу” і вальсу “Під небом Парижа”.