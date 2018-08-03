У Запоріжжі в результаті аварії постраждали двоє водіїв

Водій легкового автомобіля не впевнився в безпеці маневру та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом. Внаслідок аварії травми отримали двоє громадян.
2 серпня близько 9:10 на автошляху «Харків-Сімферополь» в районі вулиці Автострадної водій автомобіля «ВАЗ» не впевнився в безпеці маневру та, здійснюючи поворот наліво, скоїв зіткнення з автомобілем «ЗАЗ», який рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізовано водія автомобіля «ВАЗ», 1942 року народження та водія автомобіля «ЗАЗ», 1959 року народження.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у Запорізькій області водій мопеду не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та скоїв зіткнення з залізобетонною опорою.
Відділ комунікації поліції Запорізької області