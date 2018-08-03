ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАЦІВ ПРО ПОТРЕБУ В ПРАЦІВНИКАХ на 2019 РІК

З метою підготовки прогнозу потреби у працівниках у професійному розрізі на 2019 рік та визначення перспективи створення робочих місць, у тому числі за рахунок реалізації державних цільових програм, місцевих програм, інфраструктурних та інвестиційних проектів, в Україні проводиться поглиблене вивчення перспектив розвитку регіональних ринків праці.
Зокрема, вже з липня поточного року на порталі Державної служби зайнятості запроваджено анкетування роботодавців про потребу в працівниках на 2019 рік. Роботодавці мають можливість заповнювати анкети у «персональних кабінетах» у розділі «Опитування». Сервіс доступний для роботодавців, які зареєстрували в центрах зайнятості логіни та парполі для входу в персональний кабінет.
Зареєструватися у персональному кабінеті можна за активним посиланням։https://www.dcz.gov.ua/cabinet.
За додатковою інформацією щодо реєстрації у персональному кабінеті та заповненні анкети звертайтеся до найближчої філії Запорізького обласного центру зайнятості.
Результати анкетування будуть оброблятися Управлінням прогнозування, бюджетування та статистики Державної служби зайнятості (Центрального апарату) та будуть використані при розробці прогнозу потреби у працівниках на 2019 рік.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік закликає: – Запрошуємо всіх роботодавців, хто ще не пройшов анкетування, залучитися до опитування та скласти перспективну потребу в працівниках. Будьмо соціально відповідальними та побудуємо ринок праці регіону разом!
Додаткову інформацію можна отримати у відділі рекрутингу та партнерства Запорізького ОЦЗ за номером (061) 224-69-98