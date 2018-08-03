За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 6 пожеж в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 6 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 2,85 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 7 одиниць техніки та 29 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі
02 серпня о 23:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому будинку по вул. Військбуд Шевченківського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить балкон та домашні речі на загальній площі 40 кв.м. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Вже о 00:16 вогнеборці локалізували пожежу, а о 23:59 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. На момент виникнення пожежі, власники знаходились вдома, які самостійно покинули небезпечне місце.
Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу в гаражі
02 серпня о 12:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу в гаражному кооперативі «Титан» по вул. Антенній Вознесенівського району м. Запоріжжя.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять побутові речі на загальній площі 15 кв. м.
Вже о 12:35 пожежу локалізували, а о 13:45 – повністю ліквідували. Вогнеборці провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил експлуатації електропроводки. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі
02 серпня о 18:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому будинку по вул. Воронежська Хортицького району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в квартирі на третьому поверсі горить електрочайник на площі 1 кв. м. Зі слів лікарів, до приїзду рятувальників, 12-річний хлопець вистрибнув з вікна та отримав перелом ноги.
Вже о 18:40 вогнеборці локалізували пожежу, а о 18:44 – повністю ліквідували. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.