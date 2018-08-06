Фестиваль “Запорозький Спас»

Міжнародний фестиваль бойових та традиційних культур «Запорозький Спас» на честь Анатолія Єрмака традиційно відбувся в місті. На цей раз біля обласного центру молоді, що на бульварі Центральному.
Власне бойове мистецтво запорожцям продемонстрували представники різних видів боротьби. Особливо яскравим зазвичай був показовий виступ театру козацького бою «Запорозький Спас». Але не менш цікавими були інші виступи , наприклад двобій самбистів, та гостей фестивалю із Маріуполя демонструвавших прийоми армянської боротьбі. Шалені оплески були нагородою глядачів учасникам клубу історичного фехтування, які у середньовічних латах та вбранні показали справжній бій на мечах. Мальовничими гостями фестивалю були члени театру «Скіфській стан» з села Салтичії, що в Чернігівському районі.