Юліана Козаченко: “Запорізькі платники поповнили держбюджет на 3,7 мільярда гривень”

За січень-липень поточного року платники податків Запорізької області спрямували до державного бюджету 3,7 мільярда гривень (без даних великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, це на 868 мільйонів або майже на 31 відсоток більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільший ресурс держбюджет отримав від сплати податку на додану вартість – понад 1,7 мільярда, що перевищує минулорічні дані більш ніж на півмільярда гривень або на 41 відсоток.
Як зазначила керівник фіскального відомства регіону, значні надходження забезпечені від оподаткування доходів фізичних осіб – 927 мільйонів, що на 179 мільйонів або на 24 відсотки більше торішніх відрахувань.
Підприємства області зі своїх прибутків перерахували 415 мільйонів, збільшення до аналогічного періоду 2017 року склало 23 відсотки або 78 мільйонів.
Рівень сплати військового збору порівняно з минулим роком зріс більш ніж на 28 відсотків. Усього запоріжці направили до держбюджету 297 мільйонів.
Від виробників, які використовують природні ресурси, казна отримала 147 мільйонів рентної плати, що на 5,3 мільйона або на 3,7 відсотка більше, ніж за сім місяців попереднього року.
Головне управління ДФС у Запорізькій області