У Запорізькій області вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

03 серпня о 18:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в м. Токмак.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті житловому будинку горять домашні речі на площі 12 кв.м та надвірні споруди на загальній площі 22 кв.м.
Вже о 18:38 вогнеборці локалізували пожежу, а о 20:00 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Запорізька область: за добу на воді загинуло дві людини
Так, 3 серпня о 07:30 надійшла інформація від чергового Національної поліції про подію на воді. В районі бази відпочинку «Техас» смт Кирилівка Якимівського району на березі моря відпочивальники виявили чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 19 річний мешканець Запоріжжя.
Того ж дня о 19:33 за межами Жданівського пляжу м. Запоріжжя сталась ще одна подія. На відстані 150 м від берега рятувальники КП «РВС-1» дістали з води тіло чоловіка, який зник під час купання. Ним виявився 49-річний мешканець Запоріжжя.
Тіла загиблих передали на судово-медичну експертизу. Підрозділи ДСНС не залучались.
06.08.18 – Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликі дощі, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 27-32о.