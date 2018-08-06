«Вельтум-Запоріжжя» виконує умови Меморандуму з міською владою і запрошує на роботу

«Вельтум-Запоріжжя» почав виконувати умови Меморандуму про співпрацю, підписаний підприємством і виконавчим комітетом. Розпочато процедуру закупівлі нової техніки, підвищена зарплата співробітникам. Головна мета цієї роботи – поліпшення якості послуг з вивезення сміття.
Наприкінці червня виконавчий комітет Запорізької міської ради та підприємство «Вельтум-Запоріжжя» підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на підвищення якості послуг з вивезення сміття в Запоріжжі. Сьогодні представники ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» і підприємства «Вельтум-Запоріжжя» розглянули перші результати реалізації Меморандуму, досягнуті за минулий місяць.
Директор ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» Юрій Дорошенко зазначив, що Меморандум був підписаний з метою підвищення якості послуг з вивезення ТПВ. Таке завдання поставив міський голова Володимир Буряк.
– Покращити якість надання послуг з вивезення сміття можна за рахунок підвищення мотивації працівників, оновлення техніки. Саме тому Меморандум передбачає ряд зобов’язань, які взяло на себе підприємство «Вельтум-Запоріжжя». Серед них збільшення заробітної плати працівникам, закупівля додаткової техніки, – зазначив Юрій Дорошенко.
Нагадаємо, відповідно до умов Меморандуму протягом найближчого року підприємство «Вельтум-Запоріжжя» має придбати і розмістити на контейнерних майданчиках 500 додаткових контейнерів для сміття, залучити шість додаткових машин для вивозу сміття, запустити пілотний проект з роздільного збору сміття в Комунарському районі. Також підприємство взяло на себе зобов’язання щодо підвищення заробітної плати своїм працівникам.
Питання зміни тарифів було досить складним, хоча є економічно обґрунтованим через зростання цін на паливо, запасні частини, збільшення мінімальної заробітної плати. Міський голова Володимир Буряк, виконавчий комітет міської ради поставили перед «Вельтумом-Запоріжжя» умови, в разі їх невиконання виконком отримує право на одностороннє розірвання Меморандуму і зниження тарифу на вивезення ТПВ.
– З 1 серпня на підприємстві підвищено оклади робітникам. Це дозволить краще мотивувати співробітників. Також ми розраховуємо на залучення додаткових працівників, в першу чергу нам необхідні водії, вантажники. Ми готові прийняти їх на роботу, чекаємо на підприємстві, – повідомив «Вельтум-Запоріжжя» Андрій Бережний.
На підприємстві також відзначають, що вже оформили кредитний договір щодо придбання додаткових сміттєвозів. Перша з придбаних машин повинна прибути в серпні, ще п’ять – у вересні.
– У цьому році ми плануємо поповнити наш парк шістьма автомобілями. Ще сім запланували придбати в наступному році. Це необхідно, тому що чинний автопарк підприємства застарів і потребує заміни, – підкреслив Андрій Бережний.
Як розповіла начальник відділу логістики підприємства «Вельтум-Запоріжжя» Наталія Краско, вже розробляються нові маршрути збору та вивезення сміття з урахуванням додаткової техніки. Її використання сприятиме підвищенню якості вивезення сміття.
Представники «Комунсантрансекології», «Вельтум-Запоріжжя» відзначили, що збої з вивезенням сміття періодично виникають. Однак ситуація постійно моніториться, якщо виникають проблеми, то їх намагаються ліквідувати якомога оперативніше.
«Вельтум-Запоріжжя» виконує умови Меморандуму з міською владою і запрошує на роботу
«Вельтум-Запоріжжя» почав виконувати умови Меморандуму про співпрацю, підписаний підприємством і виконавчим комітетом. Розпочато процедуру закупівлі нової техніки, підвищена зарплата співробітникам. Головна мета цієї роботи – поліпшення якості послуг з вивезення сміття.