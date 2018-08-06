Запорізька поліція відреагувала на публікації в мережі Інтернет

Кілька резонансних інформацій, оприлюднених на Інтернет-ресурсах перевірені працівниками поліції Запорізької області та не відповідають дійсності.
2 серпня на Інтернет-ресурсах «Город-М» (http://www.gorod-m.zp.ua/melitopol/chinovniki_i_podryadchiki_hoteli_sdat_ogradu_na_metallom_/) та «Голос Запоріжжя» (http://golos.zp.ua/obshhestvo/166768/v-zaporozhskoj-oblasti-s-ogradoj-v-centre-goroda-tvorjatsja-strannye-veshhi-foto) була оприлюднена інформація про те, що комунальне майно здали до пункту прийому металобрухту, звідки воно згодом зникло. Журналісти припустили, що зловмисники у змові з місцевими чиновниками здали демонтовану огорожу, з проспекту Богдана Хмельницького в Мелітополі на металобрухт.
Мелітопольським відділом поліції за фактом публікації вжито заходів реагування. Офіційно повідомляємо, що до поліції заяв та повідомлень про крадіжку демонтованої огорожі не надходило. Подальшою перевіркою встановлено, що зазначене комунальне майно, знаходиться на відповідальному зберіганні на території КП «Мелітопольжитлосервіс». Це також підтвердили в Управлінні житлово-комунального господарства.
Крім того, повідомляємо, що до Мелітопольського відділу поліції не надходило заяв та повідомлень про крадіжку двох секцій огорожі з меморіального комплексу «Братське кладовище» на вулиці Героїв України в Мелітополі. За фактом виявленого правопорушення, 3 серпня відомості про подію внесені до журналу Єдиного обліку. Триває перевірка.
Також, 2 серпня рядом інформаційних ресурсів була поширена інформація про начебто жорстоке побиття ветерана АТО в Пологівському районі. Офіційно повідомляємо, що інформація не відповідає дійсності.
19 липня чоловіка з діагнозом: алкогольна кома, садни голови та обличчя, було госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Поліцейськими Пологівського відділу поліції за повідомленням з лікарні проведено перевірку, в ході якої опитані мешканці села Семенівка.
Встановлено, що громадянин 1989 року народження протягом 10 днів вживав спиртні напої. 16 липня він, перебуваючи в нетверезому стані, впав з велосипеду, вдарився головою, розбив бров, ніс та втратив свідомість. Односельці, які стали свідками події, привели його до тями та відвели додому. 19 липня його стан здоров’я погіршився і родич викликав швидку. В подальшому чоловіка для лікування було переведено до обласної лікарні, де було діагностовано множинні забої м’яких тканин голови, закриту внутрішньо-черепну травму.
Після виявлення публікації у ЗМІ, поліцейськими проведено додаткову перевірку викладених фактів. За результатами якої інформація про побиття АТОвця не підтвердилась та не відповідає дійсності.
Поліцейські зазначають, що поширення неправдивої інформації сприяє тільки дестабілізації ситуації в регіоні, появі інсинуацій та напруженню в суспільстві. Тож прохання до журналістів, перевіряти інформацію з неофіційних джерел та звертатися за офіційними коментарями до відділу комунікації поліції області.
Відділ комунікації поліції Запорізької області