5 серпня завершилася двадцять перша проща “Мелітополь-Запоріжжя” під гаслом “Нехай святиться Ім’я Твоє!” Римсько-католицької Церкви. Прочане проспектом Соборним пройшли у фіналі прощі через пл. Фестивальну, далі – до Храму Бога Отця Милосердного у парку ім. Пушкіна, де відбулася урочиста літургія, яку очолив єпископ Марьян Бучек. Як розповів керівник прощі отець Андрій Попов, постійно маршрутом йшли приблизно 40 молодих людей, були прочане навіть із Франції. Проща стартувала 29 липня, вісім днів прочане йшли з молитвою за мир та за наше Запоріжжя.
Олена Піддубна