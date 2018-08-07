Благодійний похід у Карпати для особливих дітей

В понеділок,6 серпня з залізничного вокзалу «Запоріжжя 1» вирушила до міста Львова група дітей з особливими потребами у супроводі волонтерів аби взяти участь у тижневому туристичному поході по Карпатам. Організація походу відбулася завдяки «Українській біржі благодійності», та проектам Благодійного фонду «Щаслива дитина». Серед дітей,що візьмуть участь у поході, є діти що потерпають від рідкісної та важкої хвороби «муковісцидоз», діти які лікуються від онкологічних захворювань, та діти з багатодітних, прийомних, малозабезпечених родин. Дітей супроводжують 6 дорослих волонтерів фонду, та дві собаки породи хаскі, які не тільки будуть охороняти групу, а й виконувати своєрідні лікарські обов’язки. Завдякі увагі та зусиллям фонду дітей чекає зустріч з красою карпатських гір, водоспадом Шипіт, та озером Синевір.