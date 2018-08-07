Бліц-опитування: Як передбачаєте розраховуватись за комуналку? Чи вживаєте запобіжні заходи, щоб економити? Які саме?

1.Олексій,пенсіонер:
-Власне в мене «гарячий» стаж, і досить непогана пенсія. Тому сподіваюсь, що за комуналку як не-будь розрахуюсь.
2.Олена, художниця:
-Субсидію отримую взимку. Живу в в квартирі сама. Якось буду економити на чому тільки можливо. Речі купую в секонд-хенді. Продуктів тільки мінімум. Підробляю приватними уроками.
3.Раїса, пенсіонерка:
-Намагаюсь економити. В мене є дача. Виростила там овочі і фрукти. Приготувала багато консервації, та різних заготовок на зиму.
4.Сергій, приватний підприємець:
-Комуналка, це така річ, на якій зекономити неможливо. Сплачую той рахунок, який нараховують комунальні служби.
5.Тимофій, будівельник:
-Субсідію отримуємо тільки у опалювальний період. Аби економити на оплаті комуналки використовую вдома світлодіодні лампи. Мабуть оце і вся економія.