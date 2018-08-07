3 серпня біля обласного центру молоді відбулися заходи ХХІІ Міжнародного фестивалю національних військових і традиційних культур «Запорізький Спас» імені Анатолія Єрмака.
Учасників та гостей свята, серед яких було чимало дітей та молоді, привітали керівник апарату обласної державної адміністрації Зінаїда Бойко, директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислав Мороко, заступник начальника управління молоді, фізичної культури та спорту-начальник відділу Владислав Ковпак.
– Сьогодні, коли Україна зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свободу, незалежність та територіальну цілісність, пріоритетне значення має патріотичне виховання підростаючого покоління. Тільки любов та пошана до історичного минулого українського народу, до рідних традицій виховує справжніх патріотів своєї Батьківщини. Обласна влада завжди підтримує заходи федерації «Спас», які виховують дітей та молодь у дусі патріотизму та любові до рідного краю – зазначила Зінаїда Бойко.
Традиційно своє бойове мистецтво демонстрували спасівці й інші представники різних видів національної боротьби, причому не тільки України. Свою звитягу продемонстрували майстри грузинської та вірменської традиційної боротьби. Видовищні виступи показали театр козацького бою «Запорозький Спас» та «Скіфський стан» з села Салтичія Чернігівського району Запорізької області. Влаштовували бої сучасні лицарі в середньовічних костюмах. Були і вокальні номери, виставка майстрів громадської організації «Запорізький колорит», козацькі забави.
Президент Всеукраїнської федерації «Спас» Олександр Притула повідомив, що «Запорізький Спас» тепер – регіональний етап Міжнародного фестивалю «Козацький Спас», який цього ж дня проходив у Сумах, Рівно та Дніпрі. Фінал «Козацького Спасу» відбудеться в парку «Київська Русь», під Києвом, 18 та 19 серпня.
Фестиваль «Спас» виходить на новий рівень
3 серпня біля обласного центру молоді відбулися заходи ХХІІ Міжнародного фестивалю національних військових і традиційних культур «Запорізький Спас» імені Анатолія Єрмака.