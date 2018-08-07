Футболісти “Металурга” відвідали оріхівський притулок

Разом з благодійним фондом “Посмішка дитини” двоє футболістів “Металурга U-19” Богдан Погребняк, Ара Хачатрян, а також представник клубу Дмитро Щербаков побівалі в Оріхівському центрі реабілітації дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Гості вручили дітям подарунки та зіграли з ними в футбол. Хлопці із задоволенням поспілкувалися з футболістами, взяли участь в майстер-класі, який за традицією закінчився футбольним матчем двох команд. Футбольний поєдинок проходив вже з новими м’ячами, привезеними благодійним фондом і футболістами. По закінченні заходу всі дітлахи отримали подарунки, зробили спільне фото і подякували один одному за якісну роботу.