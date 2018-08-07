МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ОГОЛОШУЄ ПРО ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНУ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У 2018 РОЦІ

Міністерство культури оголошує про початок прийому заявок на здобуття премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини у 2018 році. Премія присуджується фольклористам, етнографам, дослідникам, науковцям, збирачам-ентузіастам, фольклорним колективам, солістам (вокалістам, інструменталістам та танцюристам), майстрам-викладачам та керівникам дитячих творчих шкіл народних художніх промислів (далі – претенденти), які своєю діяльністю сприяють виявленню, фіксації, збереженню та популяризації етнокультурної спадщини та регіональних особливостей українського народу.
Премія присуджується на конкурсних засадах щороку в грудні місяці у розмірі двадцять тисяч гривень, прийом документів – до 1 жовтня 2018 року.
Контактні дані: (044) 235-22-33, Божко Інна Борисівна, докладна інформація – на сторінці Міністерства культури.