Молитовні сніданки

Черговий молитовний сніданок у Запорізькій обласній раді присвятили 1030-річчю Хрещення Русі-України. Заходи тривають ту вже 9-ий місяць поспіль. За круглим столом зали для офіційних церемоній обласної ради зібрались духовні лідери краю під проводом єпископа Запорізького і Мелітопольського Фотія, представники місцевого самоврядування під керівництвом голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака, громадські активісти і волонтери. Під час молитовного сніданку учасники читали Біблію, священнослужителі ділилися Словом Божим, роздумами і коментарями. Представники церкви також передали керівництву облдержадміністрації екземпляри Біблії українською мовою в перекладі Патріарха Філарета.