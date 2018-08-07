На Запоріжжі поліція встановлює осіб, причетних до підпалу сільської ради

Невідомі скоїли підпал будівлі сільської ради в Кам’янсько-Дніпровському районі. Тривають заходи по встановленню та затриманню осіб, причетних до скоєння злочину. Хід розслідування на контролі керівництва ГУНП.
5 серпня близько 12:20 до Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що в будівлі сільської ради в Кам’янсько-Дніпровському районі виникла пожежа.
В результаті загоряння була пошкоджена віконна рама.
Працівниками ДСНС пожежа локалізована. Постраждалих немає.
Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що невідомі кинули всередину ємність з займистою речовиною та швидко зникли з місця події. Слідчі провели ретельний огляд місця події та вилучили скляні пляшки із залишками запальної суміші.
З’ясовуються всі обставини події та живаються вичерпні заходи по встановленню та затриманню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування. Розкриття злочину перебуває на контролі керівництва ГУНП області.
Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви стали свідком даної події, або володієте будь-якою інформацією щодо осіб, які вчинили підпал, звертайтесь до підрозділу поліції чи за телефоном «102».
Відділ комунікації поліції Запорізької області