Олексій Мужев: “Запорізькі підприємства спрямували до бюджету майже 4,5 мільярда гривень митних платежів”

За 7 місяців 2018 року від суб’єктів господарювання Запорізької області до бюджету надійшло 4 мільярди 447 мільйонів гривень митних платежів. За словами начальника Запорізької митниці ДФС Олексія Мужева, це на 1 мільярд 223 мільйони або майже на 38 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.
– Запорізькі підприємства-суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності забезпечують стабільну позитивну динаміку у наповненні бюджету. У липні поточного року до державної скарбниці спрямовано 623,3 мільйона гривень. А це у порівнянні з минулорічним показником на 219,4 мільйона більше. До того ж, кожного місяця розширюється коло запорізьких імпортерів, які обслуговуються у Запорізькій митниці, а відтак зростають і платежі до бюджету. Тільки у липні ця цифра сягнула 37,7 мільйона, – підкреслив Олексій Мужев.
Одним із основних джерел надходжень до бюджету є митні платежі, що сплачуються при ввезенні на митну територію України товарів для виробництва в промислових галузях регіону.
У розрізі товарних угрупувань найбільша частка митних платежів припадає на машини, устаткування та транспорт – 31 відсоток, паливно-енергетичні товари – 30 відсотків, метали та вироби з них – 12 відсотків, продовольчі товари та продукцію сільського господарства – 9 відсотків, мінеральні продукти – 7 відсотків, продукцію хімічної промисловості – 7 відсотків.
Запорізька митниця ДФС