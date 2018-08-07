Більше трьох років жителі с. Орлівка, що у Приморському районі чекали підключення газу до їхніх домівок. Після тривалої спільної роботи народного депутата та облдержадміністрації в село на узбережжі Азовського моря прийшло блакитне паливо. Цій довгоочікуваній події передували тривалі переговори голови облдержадміністрації Костянтина Бриля з керівництвом «Запоріжгазу». Розпочали газифікацію у с. Орлівка та с. Райнівка ще в 2015 році. Останнє село встигли підключити до газу вчасно, а саме до початку військових дій, а в Орлівці процес призупинився. Згідно з проектом компанії «Запоріжгаз» підключення до газу планувалося для всіх соціальних об’єктів (ФАПів, школи, будинку культури). Крім цього, бажання бути підключеним до мережі газопостачання виявила більша частина місцевого населення. Наразі жителі Орлівки поспішають завершити монтажні роботи у своїх будинках, щоб встигнути до зими.