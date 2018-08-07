Сказ атакує – вакцинуйте домашніх тварин

Новий випадок сказу виявили в селі Вільне Астраханської сільської ради, що на Мелітопольщині. 31 липня лисиця забігла на подвір’я і покусала собак. Тварина виявилася хворою на сказ.
На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Мелітопольській районній державній адміністрації було прийнято рішення запровадити карантин зі сказу в даному населеному пункті.
Жителів району закликають безкоштовно вакцинувати домашніх тварин проти сказу.
На території Мелітопольського району в 2018 році ситуація зі сказом тварин є нестабільною. Так, протягом року карантин був накладений на 4 населених пункти, з них 2 пункту – по сказу диких м’ясоїдних (лисиці) і 2 пункту – домашні м’ясоїдні (собака, кішка).
Тож на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної велика увага була приділена питанню активізації інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення.