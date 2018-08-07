Святкування Дня Незалежності

23 серпня у День державного прапора відбудеться урочиста церемонія підняття державного прапора в Запоріжжі і загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про загиблих воїнів-захисників України. Також заплановано підняття Державного прапора України на найвищій точці Запорізької області – вежі телевізійного ретранслятора в сел. Комиш-Зоря Більмакского району. А в День Незалежності України, 24 серпня, в обласному центрі відбудеться виставка військової техніки, урочиста хода військових підрозділів Запорізького гарнізону та правоохоронних органів. За попередньою інформацією, на святковому концерті та народних гуляннях в Запоріжжі очікується виступ «Океану Ельзи», Вєрки Сердючки та інших популярних артистів. Також заплановано проведення урочистих заходів, мітингів, демонстрацій в містах обласного значення, районних центрах, інших населених пунктах області, покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховання видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України в XX столітті, учасників революції Переваги та антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. В Бердянську, зокрема, у святковій концертній програмі виступить епохальна українська рок-група «Воплі Відоплясова».