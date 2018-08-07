Вбивство Сармата: бізнесова заказуха чи публічна страта

Суд Бердянська заарештував чотирьох підозрюваних у причетності до вбивства ветерана АТО, громадського активіста Віталія Олешка з позивним Сармат.
В ході засідання була оприлюднена провідна версія слідства. Поліція і прокуратура вважають, що Віталія Олешко вбили на грунті особистих неприязних відносин у зв’язку з наявними протиріччями у підприємницькій діяльності.
“Зараз підозри вказують на те, що мотив – це підприємницька діяльність, але на даний момент слідчі дії тривають, допитуються всі очевидці, і мотив може бути додатково встановлено”, – сказав слідчий поліції Олексій Мартем’янов.
Нагадаємо, що Віталія Олешка було вбито на подвір’ї його власного готелю на очах у його дружини пострілом у спину. Всього за підозрою в нападі на Олешко по гарачих слідах було затримано п’ятьох осіб – четверо жителів Дніпра і Дніпропетровській області, а п’ятим виявився жителем Бердянська.
Це вбивство публічною стратою називає Леонід Сіваков, адвокат Сармата. Аргументує, що проста заказуха зазвичай має абсолютно іншу тактику: вбивця вчиняє злочин без свідків, в потаємному місці, ретельно замітаючи сліди після того.
“Як вбивство я це не сприймаю. Це страта, публічна, у подвір’ї його ж володіння, де у нього був готель, поруч з ним перебувала родина”, – заявив Сіваков.
Олександра Воронцова