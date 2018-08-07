За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 6 пожеж в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 6 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 1,07 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 6 одиниць техніки та 29 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
06 серпня о 16:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Мічуріна с. Благовіщенка Більмацького району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить господарча будівля на площі 12 кв. м.
Вже о 17:15 вогнеборці локалізували пожежу, а о 18:15 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 28 одиниць ВНП часів минулих війн
6 серпня фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя в лісозмузі поблизу с. Новоолексендрівка вилучили та знешкодили 1 одиницю арт снаряду калібру 152 мм та 27 гранат Ф-1 часів минулих війн. Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Запорізька область: за добу рятувальники 2 рази відкачували воду з підвальних приміщень будинків
Так, 6 серпня в Олександрівському та Заводському районах м. Запоріжжя допомога рятувальників знадобилась жителям будинків, підвали яких затопило водою. Фахівці ДСНС за допомогою автоцистерн відкачали загалом близько 36 куб. м. води. Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
07-09 серпня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Вдень 07 серпня у місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області очікуються грози, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.
Прогноз погоди на 07 серпня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 17-22о, вдень 27-32о.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 18-20о, вдень 29-31о.
по Азовському морю
Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Без опадів. Видимість добра. Висота хвиль 5-10 дм. Температура повітря вночі 20-25°, вдень 30-35°.
Прогноз погоди на 08 – 09 серпня 2018 року
по Запорізькій області
08.08.18 – Мінлива хмарність, вночі місцями невеликі дощі, вдень без істотних опадів, вітер північний 7-12 м/с, температура повітря вночі 17-22о, вдень 26-31о.
09.08.18 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 25-30о.