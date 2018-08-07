Запорізькі правоохоронці провели навчально-тренувальні заходи

У Бердянську поліцейські, рятувальники та медичні працівники провели тактико-спеціальні навчання в умовах, наближених до реальних.
6 серпня за участю працівників Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, Державної служби з надзвичайних ситуацій та лікарів швидкої допомоги проведено навчально-тренувальні заходи з відпрацювання алгоритму дій під час умовної дорожньо-транспортної пригоди.
Метою заходів є перевірка взаємодії поліції, рятувальників та медичних працівників в умовах виникнення різного роду надзвичайних ситуацій, аби у реальних ситуаціях всі служби діяли на високому професійному рівні.
Нагадаємо, що працівники підрозділів ГУНП в Запорізькій області, патрульні, служби з надзвичайних ситуацій та служби безпеки футбольного клубу «Зоря» відпрацювали механізм дій під час масових порушень публічного порядку на стадіоні.
Відділ комунікації поліції Запорізької області