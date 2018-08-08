Бліц-опитування:Чи маєте досвід заводити транспорт “з товкача”? Що є запорукою успіху у цій справі?

1.Василь Михайлович, Вільнянський район, пенсіонер:
– Все життя саме так і заводимо транспорт, і легковий і вантажний. От автобус таким чином ще не «запускав».
2.Тетяна Осадчук, викладач:
-Ні, такого досвіду не маю. А запорукою успіху у цій справі буде сильне бажання доїхати куди треба.
3. Володимир Ковальов, приватний підприємець:
-А як же. За все довге життя такого досвіду в кожного дуже багато. І штовхати, і з багнюки витягувати, і лагодити. Інакше нікуди не доїдеш.
4.Євген Приходько, фрілансер, м.Київ:
-Якщо треба їхати, і немає іншого вихіду, то звичайно треба штовхати. А для цього треба мати неабияку силу, тобто треба тренування.
5.Григорій Петрович, пенсіонер, Василівській район:
– Треба бути охайним водієм, доглядати машину, мати добрі акумулятори. Тоді штовхати не доведеться