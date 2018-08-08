Бліц-опитування:Чи маєте досвід заводити транспорт “з товкача”? Що є запорукою успіху у цій справі?

Бліц-опитування:Чи маєте досвід заводити транспорт “з товкача”? Що є запорукою успіху у цій справі?

1.Василь Михайлович, Вільнянський район, пенсіонер:

– Все життя саме так і заводимо транспорт, і легковий і вантажний. От автобус таким чином ще не «запускав».

2.Тетяна Осадчук, викладач:

-Ні, такого досвіду не маю. А запорукою успіху у цій справі буде сильне бажання доїхати куди треба.

3. Володимир Ковальов, приватний підприємець:

-А як же. За все довге життя такого досвіду в кожного дуже багато. І штовхати, і з багнюки витягувати, і лагодити. Інакше нікуди не доїдеш.

4.Євген Приходько, фрілансер, м.Київ:

-Якщо треба їхати, і немає іншого вихіду, то звичайно треба штовхати. А для цього треба мати неабияку силу, тобто треба тренування.

5.Григорій Петрович, пенсіонер, Василівській район:

– Треба бути охайним водієм, доглядати машину, мати добрі акумулятори. Тоді штовхати не доведеться

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