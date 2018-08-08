Читайте у газеті “Запорізька правда” за 09.08.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 9 серпня , виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Субсидій не буде?! З настанням нового опалювального сезону (за календарем з 15 жовтня) багато українців, які одержували субсидії, їх позбудуться. Причина – посилення Кабміном правил призначення держдопомоги перед початком монетизації субсидій з 1 січня 2019 року. У кого і за що відберуть соціальну допомогу для покриття витрат на комуналку? І як заощадити на комунальних послугах? З цим розбирались журналісти «Запорізької правди». Результати дослідження – у свіжому випуску видання.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
«Запорізька правда» продовжує досліджувати секрети виготовлення найбільш утаємниченого продукту харчування – вина. Про це читайте на шпальтах газети.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Як живеться у гибинці Запорізької області? Чому свої проблеми мешканці Михайлівщини вирішують самотужки? Про це «з перших уст» – власне, від самих михайлівчан читайте у «Запорізькій правді».
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
Скільки дівочих сил потрібно, щоб зрушити з місця одну маршрутку? А щоб завести мікроавтобус « з товкача»? Про це дізнайтесь із традиційної рубрики «Дивина тижня». ». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.