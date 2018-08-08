Юліана Козаченко: “Запоріжці сплатили до місцевих бюджетів 4,4 мільярда”

За січень-липень 2018 року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 4 мільярди 454 мільйони гривень податків і зборів (без показників платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, в регіоні наявна позитивна динаміка збільшення доходів бюджетів громад – рівень надходжень зріс майже на 18 відсотків або на 671 мільйон гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Серед бюджетоформуючих платежів найбільші суми надійшли від податку на доходи фізичних осіб, якого за сім місяців забезпечено майже 2 мільярди 781 мільйон, що на 536 мільйонів або на 24 відсотки більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Платники єдиного податку спрямували до місцевої скарбниці 621 мільйон гривень, збільшивши відрахування порівняно з минулорічними на 121 мільйон або на 24 відсотки.
Від оподаткування земельних ділянок бюджети отримали 608 мільйонів, це на 11,3 мільйона більше надходжень семи місяців попереднього року. Зокрема, суб’єкти господарювання-юридичні особи перерахували 506 мільйонів гривень плати за землю, фізичні особи – майже 102 мільйони.
Крім того, з початку року надійшло 110 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, 86,8 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів, 80 мільйонів гривень екологічного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області