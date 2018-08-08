На Запоріжжі аудитори за січень – липень 2018 року попередили порушення у сфері закупівель на 393 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень – липень 2018 року проаналізували 96 ризикових процедур закупівель товарів, робіт та послуг (без виходу на об’єкт контролю шляхом запиту документів) на загальну суму майже 670 млн гривень. З них у 77 процедурах закупівель встановлено порушення. Так, зокрема, у ході проведення аналізу виявлено порушення при визначенні порядку закупівель, складанні тендерної документації, оприлюдненні інформації та документів, невідхилення тендерних пропозицій та не відміну торгів, неправомірне застосування переговорної процедури закупівлі.
За результатами дослідження цих ризикових закупівель, завдяки своєчасним та обґрунтованим рекомендаціям фахівців Управління, попереджено використання коштів з порушенням законодавства у сфері закупівель на загальну суму майже 393 млн гривень. Зокрема, відмінено
40 процедур закупівель на суму 392,3 млн грн, розірвано 1 договір на суму 721,2 тис. гривень.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області