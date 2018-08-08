На Запоріжжі розпочато набір до патрульної поліції Мелітополя

Про умови конкурсного відбору на прес-конференції розповіли начальник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров та начальник Управління патрульної поліції в Запорізькій області Світлана Михайловська.
7 серпня, у приміщенні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області під час прес-конференції начальник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров та начальник Управління патрульної поліції в Запорізькій області Світлана Михайловська зазначили, що розпочато конкурсний набір на 150 вакантних посад до підрозділів ГУНП в Запорізькій області.
«Ми заінтересовані в тому, щоб допомогти патрульній поліції в наборі і будемо робити все можливе для того, щоб повністю укомплектувати новостворений батальйон патрульної поліції, який буде обслуговувати місто Мелітополь та автошляхи державного значення. У нас прекрасні відносини з патрульною поліцією, незважаючи на те, що ми паралельні структури, але ми взаємодіємо та допомагаємо один одному» – зазначив Сергій Коміссаров.
Бажаючі поповнити лави патрульної поліції Мелітополя можуть звертатись до будь-якого відділу або відділення поліції Запорізької області.
«З 2016 року було багато запитань щодо відкриття підрозділів патрульної поліції в районних центрах. І ось стартував набір до патрульної поліції в місті Мелітополь. Змінились засади вступу на службу до поліції. Так, збільшився вік подачі документів. Усі бажаючі віком від 20 до 40 років можуть подати анкети, документи та взяти участь у конкурсному відборі. Запрошуємо усіх кмітливих, відповідальних, комунікабельних, амбітних, хто прагне до змін, має високе почуття справедливості», – поінформувала Світлана Михайловська.
Конкурсний відбір складається з п’яти етапів: подання заяви, тестування, медичне обстеження, перевірка рівня фізичної підготовки, співбесіда з поліцейською комісією. Прийнято рішення максимально полегшити проходження конкурсного відбору. Всі етапи будуть проходити в Мелітополі, окрім медичного обстеження, яке відбудеться в місті Запоріжжя.
Подати анкету можна на сайті https://nabir.np.gov.ua/
Довідки можна отримати за телефонами: (061) 233-01-83, 093-882-14-40.
Окремо очільник Запорізької поліції зупинився на випадках перекриття автошляхів Запорізької області та зазначив, що є організатори та підбурювачі. За всіма такими фактами відкриті кримінальні провадження, тривають досудові розслідування. Особи, які причетні до скоєння правопорушення, будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства і на всі подібні випадки поліція буде реагувати жорстко, миттєво та згідно чинного законодавства.
Нагадаємо, що триває конкурс на заміщення 95 вакантних посад поліцейських ГУНП в Запорізькій області.
Відділ комунікації поліції Запорізької області