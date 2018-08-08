Тут і чорти б ноги зламали

До редакції звернулись мешканки дому № 30 по вул. Перемоги,пенсіонерки, одну з яких звуть Михальцова Алла Павлівна з проханням про допомогу. Річ у тім, що тротуару по якому можна було дістатися входу у під’їзд біля дому не залишилося. Асфальтове покриття від давності перетворилося на суцільне місиво. Зараз шлях до входу у під’їзди це ями, бугри, та вибоїни. Взимку на цій доріжці впала вночі і серйозно травмувалася лікарка швидкої допомоги, яку викликали сусіди. Численні звернення мешканців будинку до керуючої компанії «Запоріжремсервіс» не зрушило питання з місця. Приходили численні комісії, дивилися, обіцяли що ось,ось, вже дуже скоро все полагодять, але спливали терміни і ніхто нічого так і не зробив. До кого ще звертатися пенсіонерам аби відремонтувати підходи до будинку. Може в «Спортлото»?
Олександр Максимов, текст, фото