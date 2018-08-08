У Запоріжжі вирішують проблему «перетопів»

У Дніпровському районі завершують будівництво Центрального теплового пункту, який дозволить скоротити споживання природного газу більше ніж на 150 тисяч кубометрів на рік. Його робота дозволить уникнути «перетопів» в декількох десятках будинків, мешканці яких зможуть менше платити за опалення. Виконання робіт сьогодні проконтролював міський голова Володимир Буряк.
Центральний тепловий пункт встановлюють на вулиці Трегубова в Дніпровському районі. Тут змонтовані трубопроводи, насосна станція. Роботи вийшли на завершальний етап. Закінчується підключення труб, проводиться налагодження. Проект реалізується за кошти концерну «Міські теплові мережі», його вартість майже 1,7 мільйона гривень. Устаткування тут встановлене сучасне, виробництва Нідерландів. Представники голландської фірми здійснюватимуть остаточну наладку обладнання, проведуть навчання персоналу.
– Це Центральний тепловий пункт, який є альтернативою встановленню індивідуальних теплових пунктів в кожному будинку. Він зможе в автоматичному режимі забезпечувати подачу теплоносія необхідної температури на 76 житлових, бюджетних будівель, – зазначив Володимир Буряк.
Новий Центральний тепловий пункт розпочне роботу на початку нового опалювального сезону. Після пуску тепла буде закінчене налагодження всіх механізмів.
– Це надасть можливість регулювати подачу теплоносія. В результаті концерн «Міські теплові мережі» зможе економити газ, а жителі менше платити за опалення. В першу чергу це відноситься до початку і закінчення опалювального сезону, коли на вулиці досить тепло, але при цьому при двохтрубній системі не можна просто так знизити температуру теплоносія, – заявив Володимир Буряк.
В ході виїзної наради за участю керівництва концерну «Міські теплові мережі» також розглядався стан підготовки до опалювального сезону. Вже підготовлено 33 з 64 котелень, 531 кілометр теплових мереж з 757 і так далі. Міський голова підкреслив, що рівень підготовки буде залежати від злагодженої роботи концерну «МТМ», профільних департаментів, керівників підприємств.
– На папері сьогодні все виглядає непогано. Уже підготовлено більше половини котелень, трубопроводів теплопостачання. Однак остаточно ми побачимо результат тільки в період старту опалювального сезону, який проходить досить напружено. Головне зробити висновки з тих проблем, які проявлялися в минулі роки, щоб новий опалювальний сезон стартував більш впевнено, – підкреслив Володимир Буряк.
Міський голова висловив думку, що встановлення Центральних теплових пунктів має стати частиною довгострокового плану розвитку міських теплових мереж та оптимізації системи централізованого теплопостачання міста. Такий документ планують розробити в Запоріжжі.
Технічну допомогу місту в цьому питанні надасть Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» та Запорізькою міською радою, який був підписаний в липні поточного року.
Міський голова прокоментував проведення виїзної наради на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2118804328392014&id=1830261627246287