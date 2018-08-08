У Запорізькій області внаслідок ДТП загинув водій мопеду

В селищі міського типу Михайлівка Запорізької області водій мопеду не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з деревом. Внаслідок аварії водій транспортного засобу загинув.
7 серпня близько 06:10 в селищі міського типу Михайлівка місцевий мешканець 1994 року народження, керуючи мопедом «Хонда», не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та скоїв зіткнення з деревом.
Від отриманих травм водій мопеду помер на місці події.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що водій легкового автомобіля не впевнився в безпеці маневру та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом, внаслідок аварії травми отримали двоє громадян.
Відділ комунікації поліції Запорізької області