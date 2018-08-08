В Запорізькому художньому музеї – великий виставковий вибух

Початок серпня ознаменувався в Запорізькому художньому музеї справжнім творчим вибухом різнопланових виставок. 1 серпня тут відкрилася експозиція молодого українського художника Євгена Фоменко „Мистецтво після великого вибуху”, 3 серпня – персональна виставка Яни Ясунас „Чудо у пір’ї”, а 9 серпня о 15.00 пройде відкриття ювілейної виставки петриківської майстрині Наталки Рибак „Петриківський пишноцвіт”.
Виставка молодого українського художника Євгена Фоменка „Мистецтво після великого вибуху” – це спроба зруйнувати деякі нав’язливі патерни в постсовковій свідомості, які стосуються, в першу чергу того, що мистецтво – це щось елітарне, для обмеженого кола людей, які вороже ставляться до будь-якого прояву не академізму. Насправді це не так, доводить Євген Фоменко. За спеціальністю він – художник, дизайнер інтер’єру. Закінчив Запорізький електротехнічний коледж та Запорізький технічний університет. Є одним із засновників арт-групи “Жетон”. Наразі працює самостійно в напрямку контемпорарі-арт, мистецтва, що твориться тут і зараз.
Концепт експозиції визначив сам Євген Фоменко: „Виставка присвячена течії мистецтва в людях. Це реакції на світ, що нас поглинає, креативні думки, які живлять свідомість багатьох людей: художників, письменників, або просто пересічних громадян. І, зрештою, мене цікавить життя окремих індивідуумів, які знаходяться у цьому процесі”.
Саме такі ідеї продукує Євген Фоменко на симпозіумі сучасного мистецтва на Бірючому, в київській галереї „Карась”, в галереї „На Спаській 45” у Миколаєві. Далі художник збирається підкорювати Америку, виставка, що експонується в Запорізькому художньому музеї скоро поїде до Нью-Йорка.
Персональна виставка Яни Ясунас „Чудо у пір’ї” стала для авторки, професійного біолога, продовженням роботи адміністратором виставки екзотичних тварин „Чудеса природи”. З дитинства Яна поєднувала любов до природи та любов до малювання, останнім часом з’явилися експерименти з природними матеріалами. З 2014 року її захопленням стали розписи на пір’їнах, черепах тварин та декорування статуеток. Поштовхом для заняття таким несподіваним видом творчості послугували подорожі в такі екзотичні країни як Шрі-Ланка, Куба, Тайланд, Індонезія, Індія. У Новій Зеландії Яна дізналася, що у народу маорі здавна існувала традиція малювання на пташиному пір’ї. Майстри Америки вразили її давнім звичаєм покривати малюнками черепи, які вони називають „sugarscull” – цукровий череп. Розписи статуеток тварин нагадують австралійське аборигенне мистецтво – так званий „рентгенівський стиль”, що показує тварин і людей одночасно ззовні і зсередини.
Основну частину виставки складають твори, виконані на пір’їнах. Зі своєї багатої колекції Яна обрала пір’я папуг (ари, жако, какаду), фазана, індички, цесарки, півня, чаплі, орлана, турако, птаха-носорога.
Відкриття ювілейної виставки петриківської майстрині Наталії Рибак „Петриківський пишноцвіт” 9 серпня обіцяє стати ще однією яскравою подією виставкового літа у художньому музеї. Наталія продовжує династію відомих петриківських майстрів. До 20-річчя Центру народного мистецтва „Петриківка” майстриню декоративного розпису Наталію Рибак, згідно з Указом Президента, було нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Запоріжці мають унікальну можливість познайомитися із творчістю майстрині, яка береже давні традиції українського народного мистецтва, в якому переплелися одвічна краса природи і мудрість душі людини.