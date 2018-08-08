За фактом вирубки дерев у парку Запоріжжя поліція проводить перевірку

Поліція перевіряє законність дій підприємства, що займалося порубкою дерев у парку ім. Яланського в місті Запоріжжя.
7 серпня, близько 10 громадських активістів, обурених знищенням дерев у парку ім.Яланського в місті Запоріжжя, та подальшим будівництвом торгівельного центру, прийшли до стін Головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Активісти намагались самовільно проникнути до приміщення обласної поліції. З громадянами зустрілось керівництво Управління, конфлікт було вичерпано. Окрім цього, наразі Вознесенівським відділенням поліції перевіряється законність дій організації, що займалась порубкою дерев, проводиться перевірка наявності дозвільних документів та опитуються усі сторони конфлікту.
Відділ комунікації поліції Запорізької області