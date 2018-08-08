За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 10 пожеж в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 10 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 0,9 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 13 одиниць техніки та 50 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
07 серпня о 21:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в с. Новоселівка Вільнянського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна споруда та побутові речі в ній на площі 50 кв. м
Вже о 22:18 вогнеборці локалізували пожежу, а о 22:31 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
м. Бердянськ: на воді загинув 19-річний хлопець
7 серпня навпроти б/в”Південна” рятувальники КП”РВС” вилучили з води тіло 19-річного хлопця, який 5 серпня пішов купатись та зник. Тіло передали для проведення СМЕ. Підрозділи ГУ ДСНС не залучалися
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
08-10 серпня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна(5-й клас) пожежна небезпека.
Прогноз погоди на 08 серпня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 28-33о.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с, температура повітря вночі18-20о,
вдень30-32о
по Азовському морю
Вітер північний, північно-східний, 6-11 м/с, пориви 14 м/с. Місцями короткочасний дощ,
гроза. Видимість добра. Висота хвиль 5-10 дм. Температура повітря вночі 20-25°, вдень 29-34°.
Прогноз погоди на 09 – 10 серпня 2018 року
по Запорізькій області
09.08.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 13-18о, вдень 25-30о.
10.08.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 13-18о, вдень 25-30о.