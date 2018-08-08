ЗНУ за присутністю в інтернет-просторі – абсолютний лідер регіону та один із перших в Україні за рейтингом Webometrics

Webometrics Ranking of World’s Universities опублікував літній рейтинг світових університетів за рівнем їх присутності в інтернет-мережі. Серед українських вишів Запорізький національний університет впевнено увійшов до його безсумнівних лідерів і посів 12 позицію (минулого літнього рейтингу була зафіксована 13 позиція).
Для порівняння: станом на січень 2017 року ЗНУ посідав 14 місце в рейтингу, у 2016 році університет посідав 31 місце в зимовому рейтингу (на початку року) та 22 – у літньому. У зимовому рейтингу 2015 року ЗНУ посідав 31 сходинку.
При складанні рейтингу враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту навчального закладу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів. Тобто оцінюється змістовий й інформаційний складник web-сайту університету.
Оцінювалися більше 27 000 університетів та інших начальних закладів з усього світу. Свої рейтингові веб-місця отримали 300 вишів України. Так, серед них Запорізький національний університет посів 12 місце і став першим у Запорізькій області, а також випередив Києво-Могилянку, УКУ, Київський університет Бориса Гринченка, Дніпропетровський університет Олеся Гончара та інші провідні виші.
Як відомо, результати досліджень Webometrics публікуються двічі на рік – у січні та липні. Новий web-рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities складений з урахуванням систематизованих даних. Для рейтингу визначають місце навчальних закладів відповідно до ступеня представлення своєї діяльності в інтернет-просторі, застосовуючи свою власну методологію оцінки. В основу рейтингу покладено чотири критерії. Кожен критерій має певний ваговий коефіцієнт, відповідно до його значущості.
Прес-служба ЗНУ