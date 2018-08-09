Чисельність безробітних в Запорізькій області знизилась на 7,8 %

На даний час в Запорізькій області, як і в цілому по країні, спостерігається зниження рівня безробіття. За 7 місяців 2018 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 43,7 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 7,8% менше минулорічного показника. Кількість працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості становила 28,1 тис. осіб. При цьому, 13,3 тис з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного. З початку року 351 особа працевлаштована на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 78 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 2,4 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
Не дивлячись на позитивну тенденцію, ситуація на ринку праці досить складна. Серед основних проблем є професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. Саме тому, службою зайнятості 2018 рік оголошено роком профорієнтації. Також, з метою підготовки прогнозу потреби у працівниках у професійному розрізі на 2019 рік та визначення перспективи створення робочих місць, проводиться поглиблене вивчення перспектив розвитку регіональних ринків праці. На порталі Державної служби зайнятості запроваджено анкетування роботодавців про потребу в працівниках на 2019 рік.
Директор Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік зазначає: «Для врівноваження ситуації на ринку праці служба зайнятості змінюється та постійно запроваджує у своїй діяльності нові форми роботи. Вже завершено процес реорганізації та перетворення центрів зайнятості в сервісні майданчики з надання широкого спектру послуг. Працює соціальний супровід за підходом кейс-менеджмент, впроваджуються інноваційні підходи на засадах рекрутингу, нові онлайн сервіси, налагоджена комунікація з роботодавцями щодо підбору персоналу шляхом електронного спілкування. Вкрай важливою залишається робота в громадах та надання працівниками центрів зайнятості усіх соціальних послуг на більш якісному рівні».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47