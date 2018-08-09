На Запоріжжі поліцейські під час операції «Мак», використовують гелікоптер та квадрокоптери для виявлення незаконних посівів конопель та маку

За сприяння товариства «Мотор Січ», поліцейські ГУНП в Запорізькій області провели рейд з метою виявлення місць незаконного вирощування нарковмісних рослин, за допомогою гелікоптера та квадрокоптерів.
На території України триває загальнодержавна операція «Мак», метою якої є виявлення і знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку і конопель.
Керівництво ГУНП в Запорізькій області звернулось до акціонерного товариства «Мотор Січі», президентом якого є народний депутат України В’ячеслав Богуслаєв, з проханням надати гелікоптер для проведення розшукових заходів.
7 серпня підприємство надало гелікоптер «Мі-2» поліцейським для проведення огляду сільськогосподарських районів, з метою встановлення місць можливого вирощування маку та конопель на території Запорізької області, які важкодоступні для виявлення.
Водночас, для здійснення заходів було задіяно сім груп правоохоронців та два квадрокоптери, які на шляху пересування гелікоптеру, перевіряли виявлену інформацію щодо незаконних посівів. Під час рейду відпрацьована частина Запорізького регіону, виявлено три незаконні посіви. За всіма фактами тривають перевірки.
Використання гелікоптерів в діяльності поліції дає можливість спостерігати об’єкти з висоти, виявити те, що неможливо інколи помітити при зовнішньому огляді. Це підвищує ефективність протидії незаконному обігу наркотичних засобів.
Нагадаємо, що оперативники спільно зі слідчим в місті Бердянськ затримали двох жінок, які обґрунтовано підозрюються у збуті особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон
Відділ комунікації поліції Запорізької області