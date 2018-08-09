На Запоріжжі тривають заходи з протидії стихійній торгівлі

В ході спільного рейду поліцейські та працівники Управління благоустрою міської ради вилучили плодово-овочеву продукцію та кондитерські вироби.
7 серпня у Дніпровському районі міста Запоріжжя дільничні офіцери поліції ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками Управління благоустрою Запорізької міської ради провели рейди з виявлення місць незаконної торгівлі.
В ході заходів дільничні офіцери поліції склали адміністративні протоколи за ст. 160 КУпАП (Торгівля з рук у невстановлених місцях), та за ст. 152 КУпАП (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів).
Під час спільного рейду вилучено 22 кілограми кондитерських виробів, а також понад 60 кг плодово-овочевої продукції.
До прийняття судом рішення, все вилучене передано на відповідальне збереження до складських приміщень держустанов Запоріжжя.
Нагадаємо, поліція перевіряє законність дій підприємства, що займалося порубкою дерев у парку ім. Яланського в місті Запоріжжя.
Відділ комунікації поліції Запорізької області