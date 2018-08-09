Розповсюджувачам фальшивих квитків «Запоріжелектротрансу» загрожує кримінальна відповідальність

Комунальне підприємство «Запоріжелектротранс» здійснює перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами та автобусами. При цьому значну частину пасажирів вже традиційно складають пільговики, проїзд яких компенсує міський бюджет. У цій ситуації велике значення для підприємства має збільшення кількості пасажирів, які оплачують свій проїзд, посилення контролю за продажем квитків і так далі. Проведена робота дає результати, проте періодично виявляються кричущі випадки.
Так кілька днів тому на підприємстві «Запоріжелектротранс» був виявлений факт продажу працівниками фальшивих квитків. В результаті кошти йшли не підприємству, а в кишеню недобросовісних працівників. На прохання журналістів, інцидент прокоментував генеральний директор КП «Запоріжелектротранс» Юрій Папач.
– Квитки для підприємства виготовляються у Львові в певній державній структурі, мають державний знак. А ці квитки були саморобні і поширювалися на території «Запоріжелектротрансу». Було виявлено два таких випадки. Один – в трамваї, другий в автобусі – теж саморобні квитки, але з вигляду вже наближені до оригіналу. Зараз ми проводимо робочі збори для інформування працівників про цей випадок. Спасибі свідомому пасажиру, який повідомив про підробку. Хочу звернутися до всіх жителів Запоріжжя – якщо станете свідками подібних випадків, прохання не мовчати, надавати розголосу. Ми завжди будемо реагувати, – розповів Юрій Папач.
За його словами, зараз на підприємстві вживають заходів, щоб запобігти її повторенню. За фактом інциденту проведено внутрішнє розслідування, підроблена серія квитків вилучена. Встановлено, що до правопорушення причетні троє працівників підприємства – водії трамвая, автобуса і кондуктор. Розкрити правопорушення вдалося через чотири дні після початку розповсюдження квитків. Тепер цією справою займатимуться органи МВС. Правопорушникам загрожує кримінальна відповідальність за підробку державних документів.