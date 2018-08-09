У Василівці поліцейські вилучили у жінки наркотики

Співробітники групи реагування Василівського відділу поліції виявили у громадянки 1989 року народження 51 пакунок з метадоном. Відкрито кримінальне провадження. Вилучене на експертизі.
7 серпня співробітники групи швидкого реагування Василівського відділ поліції виявили у мешканки Дніпрорудного 1989 року народження наркотики. Слідчим вилучено 51 пакунок з наркотичною речовиною «метадон».
Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті – позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 563 злочини у сфері обігу наркотиків.
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Відділ комунікації поліції Запорізької області