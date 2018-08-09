У Запоріжжі підвели підсумки роботи Вибухотехнічного управління

Начальник Вибухотехнічного управління ГУНП в Запорізькій області розповів про роботу спеціалістів-вибухотехніків та результати їх роботи за сім місяців цього року.
8 серпня відбулась прес-конференція начальника Вибухотехнічного управління ГУНП в Запорізькій області Сергія Угрюмова.
Під час заходу Сергій Угрюмов розповів, що Вибухотехнічне управління займається виявленням та вилученням вибухонебезпечних предметів, проводить профілактичні огляди місць масового перебування громадян, виїжджають на всі події за фактами вибухів, проведення профілактичних занять з працівниками правоохоронних органів, громадськістю та в учбових закладах.
З початку року спеціалістами-вибухотехніками здійснено 18 виїздів для участі в оглядах місця події за фактом вибуху, 163 – за фактом виявлення вибухових матеріалів. Проведено 82 профілактичних заняття щодо алгоритму дій в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
Протягом 7 місяців цього року за участі працівників Вибухотехнічного управління ГУНП в Запорізькій області було вилучено 921 боєприпас та їх частин, 10 засобів ініціювання вибуху, понад 12 кг вибухових речовин. З початку року фахівцями-вибухотехніками знешкоджено 483 боєприпаси.
Нагадаємо, що під час обшуку домоволодіння в Мелітопольському районі, поліцейські виявили та вилучили: 223 крупнокаліберних набоїв різного діаметру; 4 маршових двигуни ПГ-9; 2 гранати ВОГ-17; 2 артилерійських підривники; детонатор ПГ-7; 1 УЗРГМ.
Відділ комунікації поліції Запорізької області