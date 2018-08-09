У Запорізькому районі поліцейські знищили посів коноплі

Працівники поліції виявили наркоплантацію у селі Запорізького району, яку влаштував на території свого домоволодіння місцевий мешканець. Також правоохоронці вилучили висушену наркотичну речовину.
7 серпня співробітники Запорізького відділення поліції в селі Лемешинське Запорізького району провели обшук домоволодіння.
За місцем мешкання чоловіка, 1981 року народження правоохоронці виявили та вилучили 45 нарковмісних кущів коноплі з ознаками культивації. Також правоохоронці вилучили поліцейські виявили наркотичну речовину у висушеному стані.
Вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку року слідчими гарнізону поліції Запорізької області 477 особам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків.
Нагадаємо, що оперативники спільно зі слідчим в місті Бердянськ затримали двох жінок, які обґрунтовано підозрюються у збуті особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон».
Відділ комунікації поліції Запорізької області