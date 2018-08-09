Впродовж години поліцейські розшукали зниклого у Бердянську малолітнього

Працівники ювенальної превенції Бердянського відділу поліції розшукали зниклого хлопчика та повернули додому. Стосовно матері складено адміністративний протокол.
07 серпня близько 20:00 до оператора «102» звернулась місцева мешканка 1953 року народження, яка повідомила про те, що з двору будинку по вулиці Грецькій в місті Бердянськ зник її малолітній онук.
Впродовж години працівники поліції ювенальної превенції Бердянського відділу поліції знайшли хлопчика 2013 року народження. Останній пішов з двору, самостійно дістався Центрального пляжу в районі Приморської площі та купався в морі. Жертвою правопорушень він не став.
Поліцейські повернули дитину додому. Стосовно матері, 1976 року народження, складено адміністративний протокол за ознаками ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).
Поліція Запоріжжя закликає батьків більше уваги приділяти своїм дітям, адже часом брак цієї уваги може призвести до трагічних наслідків.
З початку року запорізькими поліцейськими розшукано 465 дітей.
Нагадаємо, що поліцейські ювенальної превенції відвідали сім’ї, які знаходяться на обліку.
Відділ комунікації поліції Запорізької області